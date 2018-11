La Gazzetta dello Sport crea un parallelo tra l'Inter attuale e quella del Triplete, portando alla luce un dato molto interessante, che evidenzia l'ottimo lavoro che Luciano Spalletti sta svolgendo con i nerazzurri.



“C’è da migliorare, ovvio. Altrimenti poi si finisce per dare ragione a Spalletti quando dice che «le «vittorie viziano». Il vizio dell’Inter, per dire, è un attacco decisamente meno prolifico rispetto all’Inter del Triplete, nove reti in meno rispetto alle 29 di Mou. Ma l’impero messo su da Skriniar non teme confronti con quello di Walter Samuel. Oggi è diventato difficile segnare all’Inter, a meno che non ti chiami Barcellona e per te non è un problema mai: in tutto 10 gol incassati, contro i 12 di nove stagioni fa, solo due volte (Camp Nou compreso) Handanovic ha raccolto più di un pallone in fondo alla rete”.