L'Inter ha cercato a lungo Dzeko senza mai riuscire a concludere l'affare con la Roma. Sembrava una beffa, ma con l'arrivo della punta giallorossa la traiettoria di Lautaro sarebbe stata la stessa. La Gazzetta dello Sport si concentra su questo aspetto.



“Ieri Conte ha ricordato la telefonata dell’amico Totti che gli parlò della possibilità di allenare la Roma. Sarebbe stato uno degli assist migliori dell’ex Pupone. Antonio declinò con garbo. Per uno strano inceppo di mercato, Dzeko non è arrivato a far coppia con Lukaku. Lo avrebbe esaltato, con la sua arte del movimento e dell’imbucata. Ma il Lautaro di Praga Intercetta la nostalgia. Ridotto a terzo incomodo, il Toro, che ha 11 anni meno di Edin, sarebbe esploso come è esploso?”