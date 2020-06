Come spiega La Gazzetta dello Sport, nei piani dell'Inter e del presidente Steven Zhang c'è l'idea di proporre il rinnovo con netto aumento per Lautaro Martinez se dovesse davvero saltare tutto col Barcellona: "Nei piani del club, infatti, Martinez merita un adeguamento rispetto all’attuale stipendio da 1,5 milioni di euro. Un ritocco importante, non certo i 10 milioni netti di cui si parla in Catalogna", aggiunge il quotidiano.