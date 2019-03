Pur non essendo convocato per la sfida di questa sera causa infortunio, Lautaro Martinez si è presentato al Melià, sede del raduno dei compagni, per pranzare con loro e condividere gli istanti che anticipano la gara contro la Lazio. Un bel gesto da parte dell'argentino, sicuramente apprezzato da Spalletti e dallo staff nerazzurro. A riportarlo è Sky Sport.