era atteso venerdì a Cagliari di rientro dalle vacanze, ma la squadra rossoblù gli ha regalato un paio di giorni extra di riposo, data la sua situazione e la trattativa con l'che procede.sono al lavoro per concludere questa operazione, diventata ormai una vera e propria telenovela di questo calciomercato estivo. E nel weekend potrebbero esserci stati nuovi contatti con la dirigenza sarda, cercando di sfruttare la settimana in arrivo per fissare il summit decisivo nei prossimi giorni.. La società lo ha comunicato nel pomeriggio e adesso i rossoblù hanno ancora più esigenza di avere un centrocampista come. Il belga ha ormai le valige pronte da svariati giorni, in attesa solo della chiamata giusta.. Una situazione intricata che entrambi i club vorrebbero risolvere al più presto. La formula dell'Inter è quella di un, praticamente l'unica percorribile in questa estate data la situazione economica nerazzurra. Giulini vorrebbe un prestito oneroso di almeno, posizione che potrebbe ammorbidirsi se l'Inter liberasse Nainggolan, magariNandez vuole sfruttare questa grande chiamata e fare un salto nella sua carriera, Nainggolan invece vuole tornare definitivamente a Cagliari, dove si trova la sua famiglia.