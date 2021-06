Giornate di appuntamenti nella sede dell'Inter in viale della Liberazione, dove da giorni si lavora intensamente sia sulle entrate che sulle uscite. I nerazzurri si muovo su diversi fronti, anche studiando e approfondendo i nomi dei profili più interessanti per il futuro.



IN AGENDA - A tal proposito, nella giornata di ieri, si è visto in sede Francesco Miniero, agente per l'Italia del calciatore olandese Sven Botman, da tempo seguito anche dall'Atalanta. La priorità dei nerazzurri è quella di cedere per recuperare liquidità e nel reparto di retroguardia sono coperti, ma sul taccuino di Ausilio il nome di Botman, attualmente di proprietà del Lille, c'è da almeno un anno e nel calcio non si sa mai...