Inzaghi ha il 3-5-2 come modulo di riferimento e per questo motivo, quando si parla di reparto offensivo, si fa sempre riferimento alla coppia di centravanti, ma quest'anno il tecnico nerazzurro, in situazioni particolari, potrebbe anche affidarsi al tridente. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Dopo il 2-1, Inzaghi poi ha deciso di coprirsi inserendo Sensi sulla trequarti come con il Genoa. Ma stavolta il centravanti era proprio il Tucu, che si è mosso da falso 9 con grande naturalezza. Velocità di pensiero e di esecuzione sono il suo marchio di fabbrica e venerdì sera con queste doti ha chiuso il conto al Bentegodi. Inzaghi e il vice Farris a fine gara lo hanno abbracciato e coccolato: loro sanno bene cosa può dare il Tucu a questa nuova Inter, che in caso di emergenza potrebbe anche schierare tutti insieme i suoi nuovi tre tenori. Per caratteristiche, Lautaro, Dzeko e Correa potrebbero anche vedere il campo tutti insieme, col Toro centravanti, Edin tra le linee e il Tucu più defilato a caccia della profondità. Un’ipotesi remota, ma comunque presente. Ed è un lusso che in pochi possono permettersi”.