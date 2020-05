Karl Heinz-Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, commenta così le parole di Timo Werner, attaccante dell’RB Lipsia che ha detto no a un trasferimento ai baveresi. Queste le sue parole a SportBild: “Non sono sorpreso, ma non ho mai visto un giocatore fare una simile affermazione per rispondere a semplici voci”.