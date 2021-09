Con più energie da spendere, l'Inter avrebbe probabilmente vinto contro lo Shakhtar. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come in molti ieri abbiano tradito, a partire da Dzeko.



“Inzaghi può sostenere che un pari a Kiev è sempre utile. L’impressione è che se l’Inter avesse avuto più energie, invece di lasciare il controllo agli ucraini, sarebbe ripartita verso il gol. Ma tanti hanno tradito, cominciando da Dzeko. Era l’occasione per staccare lo Shakhtar e giocarsela con gli “sceriffi” moldovi che hanno giocato uno scherzetto al Real: chissà fin dove possono arrivare, ma ora in troppi lottano per due posti”.