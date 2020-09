Il Milan è riuscito a chiudere in tempi rapidi per Sandro Tonali. Secondo il Corriere della Sera, così è stato anche perché l’Inter ha cambiato strategia: "Antonio Conte ha dato priorità a giocatori d’esperienza. Quindi ora caccia a Vidal e a Kanté del Chelsea. In lista anche Ndombele in un possibile scambio con il Tottenham inserendo Skriniar", si legge.