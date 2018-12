Settimana da dimenticare per l’Inter che, in pochi giorni, ha abbandonato le speranze scudetto portandosi a -11 dalla Juventus ed è retrocessa in Europa League. La squadra di Spalletti deve voltare pagina, a cominciare dalla gara interna con l’Udinese. Anche se i friulani sono a caccia di punti fondamentali per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, il pronostico è a senso unico e dice Inter, a 1,35, vale ben 9 volte la posta la vittoria ospite, a 5 il pareggio.