L'Inter perde contro il Napoli e rende incerta la corsa Champions. Una sconfitta, spiega la Gazzetta dello Sport, che riporta a un anno fa, quando i nerazzurri hanno conquistato l'Europa più importante all'ultima di campionato.



“Se la lotta scudetto non ha mai avuto storia, quella per la Champions e la salvezza terrà tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto del campionato. Sia in testa sia in coda si potrebbero materializzare (sono concessi tutti gli scongiuri) scenari da incubo inimmaginabili fino a qualche giornata fa per Inter e Fiorentina. Partiamo dalla zona Champions e dal disastro dei nerazzurri umiliati a Napoli 4-1. L'Inter ha messo insieme 13 punti nelle ultime 9 gare e non ha sfruttato il fattore San Siro dove ha giocato 5 partite: k.o. con la Lazio, pari con Atalanta, Roma e Juve, vittoria col Chievo. L’imbarcata desolante del San Paolo porta le lancette indietro di un anno: Spalletti si ritrova a dover conquistare la Champions all’ultima giornata”.