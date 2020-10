Come previsto e come testimoniato dai fatti recentia vista d’occhio. Il Milan ha perso 3 giocatori, ma la malasorte rossonera è toccata anche al Cagliari, al Genoa, alla Sampdoria, al Sassuolo, al Napoli, allo staff della Juve e il problema si sta allargando a macchia d’olio.In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha espresso un solo desiderio. Conte si è augurato di non dover far ancora fronte ai numerosi infortuni che hanno afflitto i suoi giocatori l’anno scorso anche in questa stagione.Conte non si può certo biasimare,davvero non una situazione da invidiare per competere ai massimi livelli. Quello a cui probabilmente non si è dato troppo peso riguarda la questione Coronavirus.che di questi tempi è sinonimo di infortunio a tutti gli effetti.Chi risulta positivo rischia di contagiare altri, dopo la positività si va in quarantena per almeno 15 giorni.. Doveva capitare anche a noi ed è capitato, la sfortuna ha voluto che i positivi al Covid fossero anche. Conte schiera la difesa a 3 e 2 dei suoi “titolari” sono risultati positivi al tampone.“Bad news” per il mister che oraGià l’anno scorso si è visto quanto questo Milan sia cambiato dopo l’arrivo di Ibrahimovic, il 2-0 alla fine del primo tempo ha testimoniato come la squadra di Pioli possa metterci in seria difficoltà.Conte dovrà reinventare la squadra. Le possibilità sono due: passare alla linea difensiva a 4 oppure andare sulla logica, mantenere la difesa a 3 schierando i “jolly”Passare alla difesa a 4 potrebbe essere un rischio non solo perché sarebbe un cambio tanto repentino quanto poco rodato ma anche perché non ci sarebbe un vero e proprio centrale di ruolo da affiancare a De Vrij.che però ha molta ruggine addosso soprattutto se si dovesse adattare ad un sistema di gioco che non lo vede più protagonista da parecchie stagioni.La logica e le idee radicate del mister ci suggeriscono che Conte andrà avanti (per me giustamente) con il suo 3-5-2. D’Ambrosio è sempre una garanzia di rendimento e nelle difficoltà si esalta, questione di carattere e determinazione oltre che di consapevolezza nei propri mezzi.in grande difficoltà in quella posizione nella partita inaugurale contro la Fiorentina. Troppo avanzato il serbo,e rincorrere l’avversario, soprattutto se lasciato solo in velocità nell’1 contro 1. Sarà un rebus, certo è che fare a meno di due colonne proprio alla vigilia del derby toglierebbe il sonno a chiunque figuriamoci a chi la squadra l’allena.