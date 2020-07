Lazio, proposto di nuovo Matias Vecino dell'Inter. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il centrocampista non fa parte del progetto di Antonio Conte, potrebbe finire sul mercato. Interessamenti sono arrivati dall'Inghilterra, ma Vecino vorrebbe rimanere in Italia. Dove è stato proposto a mezza Serie A.



MERCATO LAZIO - Il prezzo è alto: l’Inter vuole 20 milioni per il cartellino e il giocatore percepisce 2,5 milioni a stagione, e ha intenzione di continuare su quelle cifre. Vecino è stato proposto alla Lazio, oltre che alla Roma, al Milan, alla Fiorentina e al Napoli. Per ora risposte freddine, ma la situazione potrebbe sbloccarsi. Non in ottica Lazio: Tare ha già preso Escalante, non sembra interessato all'uomo che ha soffiato ai suoi la Champions.