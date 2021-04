Edin Dzeko sempre nel mirino dell’Inter. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri pensano all’usato sicuro e all’esperienza del bosniaco: la Roma è pronta a cederlo, l’Inter deve riuscire a far quadrare i conti, cedendo magari un giocatore con un ingaggio importante per accogliere il 9 giallorosso.