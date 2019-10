Quello realizzato contro il Brescia è il primo gol di Lautaro segnato da fuori area da quando gioca in Serie A. Questo il dato analizzato dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia la crescita del calciatore dell'Inter.



“Lautaro stavolta ha colpito dalla distanza (primo gol in A da fuori area), ma senza la deviazione di Cistana difficilmente avrebbe sorpreso Alfonso. Poco male, comunque. E’ il quinto centro in A che sottolinea la crescita esponenziale dell’argentino dallo scorso anno, dove chiuse il campionato con appena sei reti realizzate nel suo ruolo da comprimario. Oggi Lautaro è un leader, e non solo per i gol realizzati”.