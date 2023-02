Romelu Lukaku si è sbloccato con un calcio di rigore, che inizialmente temeva potesse calciare qualcun altro al suo posto. E quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“A metà primo tempo, quando il Var ha decretato il calcio di rigore per l’entrata sconsiderata di Walace su Dumfries, Lukaku si è avventato sulla palla, temendo che qualche compagno gli rubasse l’idea. Aveva troppo bisogno di quel gol. Gli mancava dalla prima di campionato a Lecce, a due giorni dal Ferragosto, quando il sole bruciava. E un gol a San Siro gli mancava addirittura dal 23 maggio 2021, giorno della festa scudetto di Antonio Conte. Una vita. Romelu ha messo il pallone sul dischetto, ha sbagliato il rigore, ha benedetto il Var che ha sorpreso clandestini in area e lo ha ricalciato in rete”.