Intervistato da Gianluca Rossi, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, ha espresso la sua opinione in merito all'attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku.



"Lukaku secondo me qualche anno fa ha sbagliato le sue mosse. Perché è andato via? Per questioni di soldi. I giocatori non dovrebbero fare così, ma restare nel posto dove sono amati. Spero che lo recupereremo il prima possibile, ma allenare 110 kg non è facile. Io non vedo più il Lukaku che arrivava sulla palla mezz'ora prima degli avversari, lucido e spietato sotto porta. Oggi vedo un Lukaku che secondo me avrebbe bisogno di più allenamenti".