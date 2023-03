Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a SportMediaset in vista della gara contro il Porto in Champions League di questa sera: "Dobbiamo tenerci dentro questa concentrazione e questo fuoco. Vogliamo andare avanti in Champions e sappiamo cosa ci aspetta. Ho giocato già una volta qui, conosco bene l'atmosfera che troveremo. Ma la squadra dopo Spezia è molto concentrata, non vediamo l'ora di andare in campo".



Cosa non ha funzionato quest'anno?

"Non voglio parlare di quello che non va, la cosa importante è essere pronti. Quello che è successo venerdì ormai è passato, abbiamo già analizzato gli errori e ci siamo preparati bene per la Champions. Ho visto molto bene la squadra, vogliamo passare il turno".



C'è la stessa situazione che si viveva prima del Barcellona?

"Nel calcio queste cose succedono, nel bene e nel male. Dobbiamo restare insieme e mostrare la nostra forza. Possiamo rialzarci subito, siamo carichi e sicuramente faremo molto bene".



Cosa farà la differenza?

"Mettere il cuore in campo, essere uniti come abbiamo sempre fatto nelle partite di Champions. Se lo facciamo sono sicuro che passeremo il turno".