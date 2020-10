La difesa dell'Inter è troppo perforabile. Questo il punto su cui si concentra il Corriere dello Sport, che analizza le cause di una crisi di reparto che i nerazzurri devono superare in fretta.



“Rispetto al 2019-20 Conte gioca in maniera più offensiva e propositiva (ha segnato 2 gol in più rispetto al 2019-20), ma così finisce per lasciare troppi spazi agli avversari. Sul banco degli imputati è finito Kolarov, disastroso quando è stato impiegato, ma al di là delle lacune in marcatura del serbo, è l'intera fase di non possesso che non funziona perché ci sono meccanismi da sistemare un po' ovunque. Soprattutto a sinistra dove Perisic, dovendosi abituare a un ruolo nuovo, non ha in chiusura i tempi di Young. In questo momento, in generale, l'Inter pensa più a creare che a difendere e il prezzo che paga è spesso alto”.