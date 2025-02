Inter, la chance di Martinez: almeno 5 big match per capire definitivamente se sarà lui il titolare futuro

visto che il secondo portiere, impegnato finora 90’ in Coppa Italia si ritroverà protagonista dello spezzone di stagione più importante. Qualcosa di vagamente simile alla vicenda Radu nel 2022, anche se in realtà poi delle differenze ci sono, a partire proprio dal fatto che l’ex Genoa avrà a disposizione più di un’occasione per mettersi in mostra, visto che Sommer ne avrà per circa tre settimane, che tradotto in partite giocate potrebbe significare Genoa, Lazio (Coppa Italia), Napoli, Monza e sia andata che ritorno di Champions contro il Feyenoord.

Ma torniamo al “finalmente”, perché al di là del fatto che sarebbe stato meglio vederlo in altre circostanze (e questo mette tutti d’accordo), è altrettanto vero che, gli altri due portieri con i quali Piero Ausilio stava portando avanti discorsi paralleli. Ma in questa trattativa anche

Ma lo sforzo economico non è stato poi giustificato dall’impiego in campo del calciatore. È vero, il titolare è Sommer e lo svizzero sta offrendo comunque garanzie,oppure, come accaduto inizialmente tra Handanovic e Onana, che potessero dividersi le competizioni, uno in campionato e l’altro in Champions. Ma non è andata così ed è questo il motivo che fa si che a febbraio ci siano ancora dubbi su quello che diventerà Martinez.