L'Inter attende il rientro in Italia di Lautaro Martinez, previsto per domani, ma si interroga sul suo futuro. Con la trattativa per il rinnovo di contratto in stallo, il calciatore argentino può finire sul mercato in caso di proposta davvero importante. La clausola di 111 milioni di euro è scaduta da un paio di settimane, ma per meno di 80-90 milioni il club nerazzurro non è intenzionato a privarsene. Arsenal e Atletico Madrid sono i club più interessati.