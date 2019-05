Spalletti non ha saputo motivare la squadra nel momento più delicato della stagione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ma a condannarlo è soprattutto la prestazione indecente dei suoi, travolti da un Napoli pago, ma dignitoso e di qualità. Come si possono mettere in campo delle motivazioni di burro nella partita chiave della stagione? Vuol dire non essere riusciti a parlare al cuore della squadra. Detto ciò, va aggiunto però che dei professionisti non dovrebbero avere bisogno di sentire gli speroni nei fianchi per mettersi a correre e a lottare, ma dovrebbero intuire da soli l’urgenza del momento e i doveri del mestiere”.