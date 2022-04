Alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.Domani affronteremo una delle squadre più forti del campionato, in un ottimo momento di forma e allenata da un grande tecnico, tutti conosciamo il suo percorso sia all'estero che all'Inter e adesso sta facendo bene anche alla Roma. È una partita per noi molto importante”.“Ha fatto un'ottima partita come i suoi compagni, adesso abbiamo ancora l'allenamento del pomeriggio e la sgambata di domattina, dovrò valutare lo stato di ogni calciatore e credo siano tutti disponibili a parte Vidal che ha accusato una brutta distorsione nei minuti finali del derby”.“La partita di martedì nel derby ci ha dato grande convinzione perché abbiamo giocato un'ottima gara e giocheremo un'altra finale. Bene per le nostre convinzioni di squadra, che però non si erano mai perse.Siamo lì e dobbiamo finire nel migliore dei modi”“Sappiamo che manca un mese alla fine, abbiamo partite ravvicinate e dobbiamo essere bravi a rimanere tranquilli e sereni nel preparare tutte le partite che arrivano”.“Questa settimana, con i tre impegni, sarà importantissima per noi e Sappiamo che bisognerà essere molto lucidi nel preparare tante partite in una settimana sola. Ma ci siamo già passati. Arriveremo a 53, 53 partite totali, ci aspettano sei finali da qui alla fine”.“Non è una cosa negativa di sicuro perché andremo a giocare una finale e lo volevamo con tutto noi stessi. Poi la partita contro il Bologna avremmo voluto giocarla quando si sarebbe dovuto giocare, adesso si è accavallata ma abbiamo calciatori di esperienza che sanno come si recupera dopo ogni sforzo”.