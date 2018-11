Keita batte due colpi e Luciano Spalletti può sentirsi più sollevato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano adesso sia convinto di avere ottime soluzione in alternativa ai titolari.



“Su Lautaro c’erano pochi dubbi, così è stata la prestazione di Keita a entusiasmare di più. Di certo la più convincente in nerazzurro. Primi gol e assist per il colpo di zucca vincente di Lautaro, che a sua volta gli aveva regalato l’assist. Ovvio che ci vorranno impegni più duri per capire se Icardi e Ivan il terribile possono permettersi di riposare sereni, ma Spalletti in questa serata di festa pre Tottenham (e poi Roma, e poi Juve, tutte in trasferta) si sarà convinto di avere ottime alternative anche tattiche”.