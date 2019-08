Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sta ripensando all'idea della coppia d'attacco titolare per Inter-Lecce di lunedì prossimo. E potrebbe esserci Romelu Lukaku dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Alle spalle dei due, però, scalpita Sebastiano Esposito e non è escluso che il 17enne possa subito debuttare in A.