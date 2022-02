L'evidente calo di rendimento accusato negli ultimi mesi e le voci di mercato sempre più insistenti su una separazione al termine della stagione - nell'ambito di una trattativa per un eventuale prolungamento di contratto molto complicata - hannoper provare ad anticipare le mosse di una concorrenza sempre più numerosa. Una concorrenza che non ha rinunciato ancora all'idea di effettuare il sorpasso, pur sapendo che le mosse di Marotta ed Ausilio hanno fatto guadagnare una concreta pole position al club campione d'Italia., nonostante i rossoneri siano principalmente proiettati in questo momento sull'olandese Botman del Lille e i bianconeri rischino di pagare lo scotto dello "scippo" ai granata del centrale del Frosinone Federico Gatti.con le squadre interessate al suo gioielloche a loro volta hanno iniziato a seguire la situazione con sempre maggiore interesse. Un discorso che riguarda la Premier League ma che, negli ultimi tempi, ha coinvoltonella quale gli oltre 40 milioni di euro pagati per Upamecano l'estate scorsa non hanno ancora ripagato le attese.- Al momento, secondo quanto risulta a calciomercato.com,e il prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione rientra più in una logica di riconoscenza del brasiliano verso Cairo. Quel che è certo è che, per muoversi concretamente su un giocatore di questo livello e così ambito in Europa,, legato al club di Viale della Liberazione fino a giugno 2023 ma che, di comune accordo col suo agente Mino Raiola, dovrà essere piazzato per circa 20 milioni di euro. Mosse, strategie e nuove pretendenti all'orizzonte: la corsa per Bremer si infiamma.