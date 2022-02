Ha da passà 'a nuttata, diceva il grande Eduardo De Filippo, che al sorgere del nuovo sole affidava le proprie speranze. Ma la notte di Lautaro Martinez è lunga e buia, più della mezzanotte. La sua crisi da gol è ormai conclamata, il “Toro” non si sblocca e anzi commette errori fantozziani, come quello che lo ha visto protagonista contro il Sassuolo a un metro dalla porta sguarnita. Errore/orrore, che è la sintesi brutale del suo periodo no, che va avanti dal 17 dicembre, suo ultimo gol su azione, per giunta inutile, contro la Salernitana.



Qualcosa non funziona, inutile negare l’evidenza. E anche la forma fisica non sembra quella dei tempi migliori. Anche in viale della Liberazione si interrogano ma una vera risposta non c’è, se non un fastidio giunto sommessamente, secondo cui Lautaro non si sentirebbe così intoccabile per Inzaghi. Ma se questa sono le sue risposte, verrebbe da dire… Intanto Scamacca, centravanti in pectore dell’Inter del prossimo anno, splende a San Siro e mostra un sorrisone enorme, in contrapposizione con la faccia cupa di Lautaro. Forse giocheranno insieme e l’uno aiuterà l’altro, perché un altro aspetto da non sottovalutare, è il mancato feeling tra l’attaccante argentino e Dzeko. Con l’ultimo post sui social lo stesso Lautaro aveva promesso una risposta importante: “Quando serve, bisogna metterci le palle”. Magari iniziasse a metterle in porta…