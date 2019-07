Il ritiro di Lugano ha aperto la nuova stagione dell'Inter, animata dalla vicenda che vede protagonisti. Chi invece, nonostante le tante voci di mercato,. Il croato, reduce da una stagione di (, si è già rilanciato in queste prime uscite stagionali, dimostrando di poter essere perfetto per quella che è l'idea di calcio di Antonio Conte.Non è un mistero infatti che l'ex manager del Chelsea abbia una particolare predilezione per i. E dal punto di vista fisico,, Perisic può essereche ha in mente Conte.e, soprattutto,, permetteranno a Perisic di giocare di, più che dicome accadeva negli anni scorsi, cosa che lo aiuterà a trovare una maggiore continuità di prestazione. E gli ottimi risultati del lavoro svolto durante il ritiro, oltre ai benefici portati dalla nuova posizione, si sono visti in campo nella prima amichevole stagionale con il Lugano,. Puntuale in copertura e sempre propositivo in fase offensiva; il perfetto mix per un giocatore di grande gamba come il croato,E questi primi incoraggianti segnali lanciati dal giocatore hanno, dopo le tanti voci che lo volevano vicino ad un trasferimento in Premier League. Lo stesso Conte ha confermato di essere, che potrà giocarsi le proprie carte per avere un posto da titolare nell'Inter del futuro. E anche il giocatore, in passato molto tentato dal campionato inglese,per aprire un nuovo ciclo in nerazzurro. Nuovo ruolo, nuovo rapporto con l'allenatore, nuovi compagni, nuova Inter, FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com