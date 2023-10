Niente fischietti in curva nord per Inter-Roma. Attraverso una storia Instagram pubblicata sulla pagina ufficiale della tifoseria, gli ultras nerazzurri hanno fatto sapere che in occasione del big match di domenica sera alle 18 non ci saranno i famosi 30mila fischietti contro l'ex Romelu Lukaku: "Diecimila a Firenze due anni fa andavano bene, ora no. La legge non è uguale per tutti... Ennesimo abuso".



IL RIFERIMENTO - Il riferimento è a quanto accaduto al Franchi nel 2022, in occasione di Fiorentina-Juventus, quando la tifoseria viola utilizzò i fischietti contro Dusan Vlahovic, passato in bianconero a gennaio. La decisione è arrivata da parte della Questura, su richiesta della Roma.