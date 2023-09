Le curve accendono il derby di Milano. Ieri gli ultrà rossoneri hanno fatto togliere dallo store ufficiale del Milan la nuova giacca pre-gara che era per metà nerazzurra, settimana scorsa quelli interisti hanno incontrato Cuadrado. Il colombiano arrivato dalla Juve ha poi ricevuto dei cori d'incoraggiamento durante la partita vinta domenica a San Siro contro la Fiorentina.



Intanto la stessa Curva Nord dell'Inter ha esposto uno striscione a Roma contro un ex calciatore nerazzurro: l'attaccante belga Romelu Lukaku, tornato al Chelsea e poi approdato in maglia giallorossa alla corte di Mourinho dopo aver trattato con la Juventus.