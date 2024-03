Inter, la Curva pressa per riavere tamburi e coreografie ma la questura frena ancora: il punto

Pasquale Guarro

Quasi 30’ di sciopero con la partita guardata al Baretto, poi l’ingresso al secondo verde, dopo aver provveduto a srotolare l’imponente striscione con scritto “CURVA NORD”. Ieri il tifo organizzato dell’Inter ha scelto di protestare contro una decisione che trova troppo severa, ovvero il divieto - dopo i fatti di Inter Juve - di entrare allo stadio con microfoni, tamburi e coreografie, disposto dalla Questura. Una misura restrittiva che incide molto sul tifo, ma nelle scorse settimane ci sono stati dialoghi sereni che evidentemente avevano spinto gli Ultras a pensare che una totale riapertura potesse presentarsi in tempi brevi. Diverso invece il punto di vista della Questura, che invece non si è ancora espressa in merito, prendendosi altro tempo, non ancora quantificato, anche perché occorre ricordare che al di là della serenità degli ultimi dialoghi, in quegli scontri del 4 febbraio vennero feriti anche dei poliziotti.



LA DECISIONE DEL QUESTORE - La verità è che non è ancora stata scelta una data che annulli il termine delle limitazioni imposte alla Curva, anche se c’è la forte sensazione che non si arriverà fino al termine della stagione con le attuali misure. In merito dovrà ovviamente pronunciarsi il questore, ma la speranza è quella di vedere il prossimo derby, quello del 21 aprile, con entrambe le tifoserie in grado di poter esporre le classiche coreografie e tifare con l’ausilio di microfoni e tamburi.