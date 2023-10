Il momento è particolare per Nicolò Barella, che da inizio stagione non ha ancora trovato quella continuità di rendimento che lo ha sempre contraddistinto dall’arrivo in nerazzurro. Intanto non è più un titolare indiscusso, alle sue spalle c’è Davide Frattesi, fresco arrivato dal Sassuolo, ma con l’argento vivo addosso, a reclamare spazio e anche a meritarlo. E poi c’è stata quella vicenda relative al chiacchiericcio cittadino sul calcioscommesse, vicenda che non lo ha mai riguardato, nonostante qualcuno lo abbia per errore coinvolto. Così come non c’entrava con il brutto infortunio di Schuurs, perché nonostante le immagini, chiarissime, qualcuno aveva detto: “Gli ha fatto male Barella”.



IL SOSTEGNO DELLA NORD - Periodi che vanno un po’ così, periodi in cui bisogna essere anche bravi a non farsi travolgere dalla frustrazione, come per esempio è accaduto dopo il cambio di Torino. Questioni che la Curva conosce bene e proprio per questo i tifosi nerazzurri hanno voluto fare arrivare a Barella tutto il proprio affetto. Lo hanno fatto con uno striscione apparso in Nord, ma anche intonando cori in suo favore. Nicolò li ha ascoltati dalla panchina e sicuramente avrà apprezzato. Barella è un punto fermo dell’Inter, su questo non ci sono dubbi.