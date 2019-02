La Curva Nord prende posizione sulla questione Icardi. Dopo la fascia da capitano tolta e la scelta del giocatore di non presentarsi a Vienna, nei minuti successivi alla vittoria in Europa League la Curva ha intonato un coro chiaro all'indirizzo di Samir Handanovic: "C'è solo un capitano", il canto rimbalzato dalla Nord dedicato allo sloveno. Un segnale forte contro Icardi, ormai da anni in stato di tensione con la tifoseria dell'Inter.