Inter, la curva sospende lo sciopero del tifo: aria di festa in casa Barcellona

Getty Images

, quindi superando i 12,5 milioni di euro del derby di Champions del 2023. Da 24 ore i tifosi sono in arrivo a Milano da ogni zona d’Italia e del mondo per assistere a uno

L’andata è terminata 3-3, chi vuole passare il turno dovrà solo vincere. Non esisterà gestione o risparmio ma solo battaglia sportiva. Ecco perché, una disposizione comunicata dopo pochi minuti dall’inizio di Inter-Verona. Il motivo della scelta è chiaro a tutto: il Barcellona è un gigante e per battere i giganti sono necessarie motivazioni extra, che in questo caso devono arrivare anche dagli spalti.

visto che qualche giorno fa, prima che la Curva annunciasse lo stop allo sciopero, ci sono stati diversi tentativi di fare arrivare proprio al tifo organizzato la richiesta di cantare e sostenere la squadra dal primo minuto di gioco.

di Via Gluck, strada divenuta celebre per un noto brano di Adriano Celentano., che al Barça ha militato nel 2005, è passato per salutare il suo ex presidente.