Sebastiano Esposito ha deciso: firmerà il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 con l'Inter, poi partirà per giocare con continuità, lasciare il segno e tornare in nerazzurro più forte, per recitare un ruolo da protagonista. Il suo futuro sarà lontano da Milano, ma sempre in Serie A. L'Inter lo vuole vedere all'opera in un campionato di prima fascia, per questo va escluso un prestito in Serie B.