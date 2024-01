Inter, la decisione su Dumfries: big europee alla finestra

L'Inter non alzerà l'offerta per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. In Viale della Liberazione, secondo le ultime indiscrezioni, filtra pessimismo riguardo alla trattativa con l'entourage dell'esterno destro olandese, che ha deciso di affidarsi all'agenzia Wasserman dopo essere stato insieme a Rafaela Pimenta.



L’attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione non soddisfa più il giocatore olandese e la dirigenza nerazzurra non ha mai chiuso a un possibile adeguamento al rialzo per lo stipendio dell’olandese. La distanza tra domande e offerta, tuttavia, è importante e, se nelle prossime settimane non sarà colmata, la prospettiva di una separazione in estate è tutt’altro che da escludere. I nerazzurri continuano a mettere sul piatto 4 milioni di euro annui, mentre la richiesta dell'ex PSV rimane di 5 netti.



Alla finestra, ci sono due club interessati a Dumfries, ovvero Bayern Monaco e Manchester United.