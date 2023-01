L'Inter non va oltre al pareggio in casa del Monza, l'ennesimo stop in trasferta. Con la gara di oggi, sono tredici le gare consecutive lontano da San Siro nelle quali i nerazzurri hanno subito almeno un gol e, con venti reti al passivo in nove gare, la difesa dell'Inter è la peggiore fuori casa dell'intero campionato, insieme al Bologna.