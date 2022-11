I numeri impietosi sanno di condannaL'ultimo campanello d'allarme arriva dalla sfida di domenica sera: all'Allianz, contro la Juve, è arrivata la quinta sconfitta in campionato.Ilcapolista, che la squadra di Inzaghi troverà di fronte al rientro dalla sosta,La lista è presto fatta: l'Inter ha perso a Roma contro la Lazio, a Udine contro l'Udinese, nel derby contro il Milan (considerato trasferta) e in casa con Roma del grande ex Mourinho. Questo, prima dell'ennesima caduta a Torino, contro una Juve rimaneggiata. Fuori casa, Inzaghi ha portato a casa solo 9 punti sui 21 a disposizione: ben pochi rispetto ai 19 conquistati dal Napoli e meno di quelli conquistati dal Milan (11), che però ha giocato lontano da San Siro una gara in meno. Il distacco dalla vetta è anche qui.Il grande problema di Simone Inzaghi sta nella retroguardia: oggi la sua Inter ha già incassato 19 gol in 13 partite. Di queste, 16 fuori casa. Decisamente troppe (l'anno scorso erano state 32 in tutto il campionato): inoltre, in trasferta i nerazzurri hanno la peggior difesa della Serie A. Numeri horror, appunto, che di sicuro non lasciano tranquillo Inzaghi in vista dei prossimi due impegni contro Bologna e (soprattutto) Atalanta, al Gewiss Stadium. La compattezza della retroguardia sarà un fattore su cui lavorare con insistenza durante la pausa, in cui il tempo per riflettere non sarà poco.