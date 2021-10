, ma il regista croato non è l'unico calciatore nerazzurro. Nella stessa situazione ci sono anche i varinon dicono tutto, perché le sue prestazioni in campo uniscono quantità, qualità e continuità. Sarà un caso, ma quando sabato scorso è uscito dal campo all'Olimpico contro la Lazio si è spenta la luce ed è arrivata la prima sconfitta in questa Serie A., anche perché l'Inter sta cercando un nuovo esterno sinistro sul mercato in vista della prossima estate e lo stesso calciatore non disdegnerebbe un ritorno in Bundesliga o un'esperienza nella Premier League., contro il quale non ha mai vinto in carriera: 4 pareggi e altrettante sconfitte. Fatta eccezione per il 3-0 (con tanto di gol e assist) nel ritorno della semifinale di Coppa Italia 2016, ma poi la Juve vinse ai rigori. Nello stesso anno solare, ma la stagione successiva conin panchina al posto di, Cuadrado rimase in panchina nella vittoria per 2-1 dei nerazzurri con gol decisivo di Perisic. A sua volta rimasto in panchina nel successo per 2-0 dello scorso gennaio, sempre a San Siro., che poi si è dimesso rinunciando ad arbitrare ancora in Serie A. Ma questa è un'altra storia.