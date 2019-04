Il futuro di Luciano Spalletti non è ancora deciso e il tecnico toscano, spiega la Gazzetta dello Sport, sa che c'è ancora qualche possibilità di tenersi stretta l'Inter.



“Qui c’è il tennista con il braccino, ma in fondo conta sempre il risultato. E questa corsa Champions che a volte sembra una camminata neppure troppo veloce, è pur sempre una partita che resta saldamente nelle mani dell’Inter, ancor di più dopo la sconfitta del Milan di ieri sera. È una sfida che si allunga anche sul futuro, perché Luciano Spalletti – tra un’uscita dialettica e l’altra – sta giocando in prima persona un match dentro il match. Non si può vivere di certezze, in fondo la Champions va ancora blindata. Ma quando il tecnico, dopo la partita, sussurra un «decide la società, io rimarrei 100 anni all’Inter perché è un bel club» fissa un punto: la sua ferma convinzione di tenersi l’Inter a fronte di un terzo posto che vorrebbe dire aver migliorato la posizione in classifica del campionato scorso”.