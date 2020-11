Alle prese con l'ennesimo recupero da un infortunio, il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi sta svolgendo un nuovo programma personalizzato. La fidanzata Giulia Amodio ha spiegato su Instagram: "Semplicemente preferisco evitare (di metterlo nello mie storie ndr). Spesso la gente di pessimo gusto utilizza ogni pretesto per dire cattiverie, offendere e metterti in cattiva luce. Per quanto penso sia bello mostrare l’amore e la quotidianità ho capito con tanto dispiacere che è praticamente da evitare. Trasloco da Milano? Assolutamente no, si cambia solo casa".