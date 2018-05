L'Inter perde contro il Sassuolo e potrebbe definitivamente salutare il sogno Champions se la Lazio dovesse battere il Crotone allo Scida. Spalletti aveva definito la sfida contro i neroverdi "una semifinale", in realtà, spiega la Gazzetta dello Sport, quella di ieri era una finale, ma l'Inter non l'aveva capito.



“La finale era questa, ma l’Inter non l’ha capito. Poteva guardarsi indietro, per intuirlo: il Sassuolo l’aveva sempre battuta negli ultimi due passaggi a San Siro, però non è servito nemmeno il ricordo, se c’è stato. L’Inter era troppo avanti, nel senso che pensava già alla Lazio, a potersi giocare la stagione all’atto conclusivo. Credeva di poter passeggiare su un vulcano spento: Sassuolo sfamato da una salvezza abbondantemente anticipata. Non è stato calcolato il rischio di impaurirsi delle ombre, di trasformare in tensione l’entusiasmo di 66 mila persone venute a ruggire per l’ultimo segnale di vicinanza”.