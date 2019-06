La Fiorentina del neo patron Rocco Commisso vuole ripartire dalla storia. Prima il corteggiamento a Batistuta, con l'accordo ancora lontano per la verità, e ora l'idea di riportare a Firenze Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, legatissimo a Firenze e ai tifosi, aveva lasciato i viola due anni fa, ma sarebbe pronto a tornare nella città che ama per chiudere lì la propria carriera.



L'AFFARE - Stando a quanto riportato da Sky Sport, oggi c'è stato un incontro a Milano tra i due club nel quale si è parlato dei margini di fattibilità dell'operazione. L'Inter non ha intenzione di liberare gratis il giocatore e si aspetta un piccolo conguaglio, la Fiorentina invece spera di limitare al minimo le uscite per un giocatore così avanti con gli anni. Si continuerà a trattare anche nei prossimi giorni, ma Borja Valero e la Fiorentina potrebbero davvero ritrovarsi...