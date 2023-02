Vincere, per mandare il Milan a +5. L'Inter ha una grande occasione, battere la squadra di Pioli e fare un passo importante in zona Champions League. Inzaghi lo sa bene, per questo non si prenderà rischi. Handanovic e Brozovic, tornati a disposizione da pochi giorni, partiranno dalla panchina, in porta ci sarà Onana, mentre in difesa le scelte dovrebbero ricadere su Acerbi, Bastoni e Skriniar, che tornerà dal 1' dopo il turno di squalifica scontato a Cremona, con de Vrij fuori dai titolari.



DUBBIO PER INZAGHI - A centrocampo ci sarà Darmian, in netto vantaggio su Dumfries, con Barella-Calhanoglu- Mkhitaryan più Dimarco a completare il reparto. Il dubbio più grande per l'ex tecnico della Lazio riguarda il partner di Lautaro Martinez. Dzeko è avanti a Lukaku, che dopo i progressi visti in Coppa Italia prova il sorpasso. L'attaccante belga in Serie A non segna dal 13 agosto, dal gol contro il Lecce. Al Milan ha realizzato 5 reti in 5 partite.