Ha insistito a testa bassa, ostinatamente e con la convinzione di chi crede che le sue idee siano quelle giuste per l'Inter. L’inizio stentato gli ha scatenato contro le critiche più severe: «Cambia, finché sei in tempo», gli dicevano. Spalletti non lo ha fatto, anzi, ha ulteriormente calcato la mano:Nessuna porticina aperta ad eventuali rivoluzioni tattiche, neanche di fronte a chi non si spiega come sia possibile non affidarsi alla coppia Icardi-Lautaro, in continua alternanza tra loro.«In questo momento l’Inter non può permettersi di giocare con due calciatori sopra-palla, c’è bisogno di chi rientra a centrocampo», ha spiegato il tecnico toscano dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari. Affermazione che un po’ ha sorpreso chi invece si attendeva un’Inter maggiormente votata all’attacco., calciatore che Spalletti ha voluto più di ogni altro e che nelle prime sfide da titolare ha subito il ritardo di condizione; lo stop forzato per lo stiramento alla coscia ne ha compromesso la preparazione estiva e di conseguenza anche il rendimento al rientro, creando grave disagio a una squadra che era stata costruita attorno alle sue invenzioni.Problemi in via di superamento, dato che contro il PSV il “Ninja” è tornato ad esprimersi su altissimi livelli, risolvendo a Spalletti qualche grattacapo, sia tecnico che di leadership. E chissà che la tanta ostinazione (nel non lasciare la strada vecchia per la nuova) non sia dipesa proprio dall’infinita fiducia che il tecnico toscano nutre verso il centrocampista belga, che reputa un po’ una sua creazione.