Contro la Juventus ha probabilmente toccato il punto più basso della sua esperienza in nerazzurro. Sostituzione e voto bassissimo in pagella per Romelu Lukaku che, come scrive la Gazzetta dello sport, ha avviato il motore per cancellare in fretta quell'immagine.



“C’è un motore che spinge Lukaku, un’immagine da eliminare dal cestino, una frustrazione da cancellare. L’ultimo jpeg di Romelu è la sostituzione allo Stadium al 77’: quasi un inedito, lui che in campionato da Antonio Conte era stato tolto prima del minuto 80 solo una volta, contro l’Udinese, terza giornata del girone d’andata, quando la schiena lo faceva urlare dal dolore. Lukaku che oggi «spinge» e suda in Belgio, leggendo i whatsapp dell’allenatore, è lo stesso centravanti che ha perso per strada l’obiettivo dell’Europeo. E che ragiona solo con la testa all’Inter, nella speranza - concreta chissà quanto, considerate le dubbie tempistiche - di regalarsi qualcosa di grande alla fine di questa stagione”.