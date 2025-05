Inter, la gestione di Lautaro fino alla finale di Champions: quando può giocare

Ok il campionato, ma la testa del tifoso interista è proiettata a sabato 31 maggio, quando a Monaco di Baviera si giocherà la finale di Champions League contro il Psg. Niente distrazioni però per la squadra di Simone Inzaghi, ancora in corsa per lo scudetto nel testa a testa a distanza con il Napoli.anche per far riposare i giocatori che martedì scorso hanno eliminato il Barcellona dalla Champions nella notte di San Siro.

- I riflettori sono accesi su, al quale Inzaghi non ha rinunciato in Europa nonostante fosse in dubbio fino all'ultimo per il ritorno della semifinale a causa dell'elongazione a carico dei flessori della coscia sinistra: è partito titolare e ha segnato il gol che ha sbloccato la partita. Sostituito nella ripresa da Taremi,, nei prossimi giorni si allenerà a parte e dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Como, l'ultima prima della finale di Champions. Salterà quindi anche la partita contro la Lazio, bisognerà capire se Inzaghi lo schiererà nell'ultima di campionato o lo terrà a riposo per la sfida col Psg.

- Registrata l'assenza di Lautaro, col quale Inzaghi e tutto lo staff medico non vogliono correre il minimo rischio, l'allenatore sceglierà la coppia d'attacco pescando tra le altre quattro punte della rosa: Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa.. Questa dovrebbe essere la coppia d'attacco contro il Torino, in attesa di capire chi giocherà lì davanti contro Lazio e Como.