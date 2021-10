Federico Dimarco, difensore dell'Inter, parla a Dazn dopo la vittoria con l'Empoli: "Oggi è stata una vittoria importantissima per la classifica perché davanti stanno viaggiando forte e noi dobbiamo tenere il passo. Il gol? Sono contento, Lautaro ha messo una bella palla. Tutto questo me lo sono guadagnato con il lavoro. È stata una partita combattuta, loro sono un'ottima squadra e hanno fatto risultati importanti come contro la Juve. Bene così, abbiamo portato a casa 3 punti. Il derby? No, prima c'è l'Udinese e poi lo Sheriff".