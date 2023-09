Non si ferma la festa dell'dopo il clamoroso 5-1 rifilato al Milan nel derby., vice presidente nerazzurro, affida ai social la propria gioia: "Complimenti a tutta la squadra e allo staff tecnico per questa bellissima vittoria e per aver reso felice il popolo interista. Le parole di Mkhitaryan incarnano perfettamente lo spirito di questo gruppo. Tutti insieme, avanti così".